Paternò, buca profonda in via Giambattista Nicolosi: la segnalazione di un cittadino
Asfalto danneggiato e avvallamenti all'altezza del civico 351. Chiesto un intervento per mettere in sicurezza la strada.
PATERNÒ – Una buca profonda e diversi tratti di asfalto deteriorato in via Giambattista Nicolosi, all'altezza del civico 351, sono al centro di una segnalazione giunta alla redazione di 95047.it da parte di un cittadino.
Come mostrano le fotografie inviate, il manto stradale presenta vistose crepe, avvallamenti e parti di asfalto mancanti, con accumuli di acqua piovana che rendono meno visibile la profondità della buca.
Una situazione che potrebbe rappresentare un pericolo soprattutto per motociclisti, ciclisti e automobilisti, con il rischio di danni ai veicoli o incidenti.
Il cittadino chiede che venga effettuato un intervento di verifica e ripristino del manto stradale, prima che possano verificarsi spiacevoli conseguenze.
La segnalazione viene portata all'attenzione degli uffici comunali competenti, con l'auspicio di un intervento per garantire maggiore sicurezza a chi percorre quotidianamente la strada.
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