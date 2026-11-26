PATERNÒ, BUCHE E PIETRE SULLA STRADA IN VIA AMALFI: LA SEGNALAZIONE DI UN LETTORE

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino riguardante le condizioni del manto stradale in via Amalfi, nella zona Scala Vecchia, a Paternò.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino riguardante le condizioni in cui versa via Amalfi, nella zona Scala Vecchia, a Paternò.

Attraverso alcune fotografie inviate alla nostra redazione, il lettore evidenzia lo stato di deterioramento del manto stradale, caratterizzato dalla presenza di diverse buche, avvallamenti e pietre che affiorano dalla carreggiata.

Una situazione che potrebbe rappresentare un pericolo per chi percorre quotidianamente la strada, in particolare per motociclisti, automobilisti e pedoni.

Il cittadino segnala, inoltre, la presenza di un'altra buca che, secondo quanto riferito, sarebbe rimasta senza asfaltatura a seguito di lavori effettuati tempo fa.

A destare particolare preoccupazione sono le pietre presenti all'interno delle buche e il rischio che queste possano provocare danni ai veicoli o causare incidenti, soprattutto durante le ore serali, quando risulta più difficile individuare le irregolarità del manto stradale.

Attraverso la nostra testata, il lettore vuole portare la situazione all’attenzione degli enti competenti, nella speranza che la segnalazione possa servire a sollecitare un intervento di manutenzione.

L’auspicio è che si possa intervenire al più presto per ripristinare il manto stradale e mettere in sicurezza la via, senza dover attendere che qualcuno si faccia male.