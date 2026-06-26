Paternò, buche e strade rovinate: affidati lavori urgenti per oltre 34mila euro

Interventi con asfalto a caldo per ripristinare tratti deteriorati della viabilità comunale e mettere in sicurezza pedoni e automobilisti

Nuovi interventi di manutenzione stradale a Paternò. Con determinazione n. 143, registrata in data 22 giugno 2026, il Comune ha affidato i lavori per la fornitura e posa in opera di asfalto a caldo, necessari per il ripristino di buche e tratti di tappetino stradale deteriorato lungo alcune strade comunali.

La decisione arriva dopo verifiche e sopralluoghi effettuati sul territorio e anche a seguito di diverse segnalazioni arrivate dal Comando di Polizia Municipale. Nel provvedimento viene evidenziata la necessità di intervenire con urgenza per eliminare situazioni di pericolo per pedoni, automobilisti e mezzi in transito.

Gli interventi riguarderanno la sistemazione delle buche stradali e il ripristino di alcuni tratti di asfalto rovinato, anche in presenza di avvallamenti che possono creare rischi per la circolazione.

Il Comune sottolinea l’esigenza di mettere in sicurezza la viabilità cittadina e ridurre i possibili pericoli per la pubblica e privata incolumità, evitando anche eventuali richieste di risarcimento danni legate alle condizioni del manto stradale.

L’importo complessivo impegnato per gli interventi è di 34.160 euro, IVA compresa. La spesa trova copertura nel bilancio comunale 2026.

L’intervento nasce dopo che una precedente procedura non ha avuto seguito. Vista l’urgenza dei lavori, l’ufficio comunale ha quindi proceduto con un nuovo affidamento per consentire l’avvio degli interventi di manutenzione.

I lavori rientrano nelle attività di manutenzione ordinaria delle strade comunali e puntano a migliorare la sicurezza della viabilità in città.