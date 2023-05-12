PATERNO’: BUCHE IN VIA ALCIDE DE GASPERI : LA SEGNALAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore relativamente alle condizioni del manto stradale in Via Alcide De Gasperi poco distante dal palazzo comunale.
Come si vede dalle foto che pubblichiamo in questo articolo, lungo l'asfalto sono visibili delle buche di dimensioni importanti che le auto in transito sono costrette a schivare per non dover incappare in possibili disagi.
Se infatti una vettura ci finisse dentro, potrebbe rimediare danni alla meccanica o agli pneumatici. E se uno passasse nei pressi di quegli avvallamenti con un monopattino, una bicicletta o un qualsiasi mezzo motorizzato a due ruote, rischierebbe di perdere l'equilibrio e cadere a terra, facendosi male.