PATERNÒ: BUONI SPESA, PROROGA PER PRESENTARE DOMANDA ON LINE.

Scatta la proroga per le domande dei buoni spesa. C'è tempo fino al 25 gennaio 2021 per fare richiesta dei Buoni Spesa.

Il Comune di Paternò ha infatti stabilito il prolungamento dei termini per la presentazione delle domande, la precedente scadenza era oggi, mercoledi 20 gennaio.

Il sindaco ha prolungato di cinque giorni la scadenza per la presentazione della domanda, da fare comunque on line.

«L’obiettivo - spiega il primo cittadino - è di ampliare la platea dei beneficiari vista la situazione di difficoltà di tante famiglie per gli effetti dell’emergenza».

Il modulo deve essere compilato on line, qui

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php

Non occorre spedire o portare a mano nessun documento agli uffici comunali.