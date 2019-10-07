95047

PATERNÒ: BUS BLOCCATO DA PARCHEGGIO SELVAGGIO

Via Isole Eolie nel caos, storie di tutti i giorni all uscita delle scuole. E questo a causa di un’automobile parcheggiata in divieto di sosta, dove la strada per suo difetto va a stringersi.Un auto c...

A cura di Redazione Redazione
07 ottobre 2019 15:48
Via Isole Eolie nel caos, storie di tutti i giorni all uscita delle scuole. E questo a causa di un’automobile parcheggiata in divieto di sosta, dove la strada per suo difetto va a stringersi.

Un auto che non ha lasciato spazio sufficiente per far passare il bus che tutti i giorni a quell' ora passa da lì. Inutili i colpi di clacson ripetuti e l’attesa che arrivasse qualcuno.

Nel frattempo, si crea una fila interminabile lungo il perimetro. Non è la prima volta che accade una situazione del genere. Tutto questo senza nessun rispetto nei confronti, quantomeno, degli altri automobilisti.

