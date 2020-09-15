95047

PATERNÒ: BUS BLOCCATO DA PARCHEGGIO SELVAGGIO IN VIA ISOLE EOLIE

Non è la prima volta che accade una situazione del genere, problema che si ripresenta in coincidenza con l'inizio in questi giorni dell'attività scolastica nella scuola vicina di via Vulcano.Via Isole...

A cura di Redazione Redazione
15 settembre 2020 13:30
PATERNÒ: BUS BLOCCATO DA PARCHEGGIO SELVAGGIO IN VIA ISOLE EOLIE -
News
Condividi

Non è la prima volta che accade una situazione del genere, problema che si ripresenta in coincidenza con l'inizio in questi giorni dell'attività scolastica nella scuola vicina di via Vulcano.

Via Isole Eolie nel caos, e questo a causa di un’automobile parcheggiata in divieto di sosta, dove la strada per suo difetto va a stringersi.

Un auto che non ha lasciato spazio sufficiente per far passare il bus che tutti i giorni a quell' ora passa da lì. Inutili i colpi di clacson ripetuti e l’attesa che arrivasse qualcuno.

Nel frattempo, si crea una fila interminabile lungo il perimetro. Non è la prima volta che accade una situazione del genere. Tutto questo senza nessun rispetto nei confronti, quantomeno, degli altri automobilisti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047