PATERNÒ: BUS BLOCCATO DA PARCHEGGIO SELVAGGIO IN VIA ISOLE EOLIE
Non è la prima volta che accade una situazione del genere, problema che si ripresenta in coincidenza con l'inizio in questi giorni dell'attività scolastica nella scuola vicina di via Vulcano.
Via Isole Eolie nel caos, e questo a causa di un’automobile parcheggiata in divieto di sosta, dove la strada per suo difetto va a stringersi.
Un auto che non ha lasciato spazio sufficiente per far passare il bus che tutti i giorni a quell' ora passa da lì. Inutili i colpi di clacson ripetuti e l’attesa che arrivasse qualcuno.
Nel frattempo, si crea una fila interminabile lungo il perimetro. Non è la prima volta che accade una situazione del genere. Tutto questo senza nessun rispetto nei confronti, quantomeno, degli altri automobilisti.