393 9504777 Paternò, «Bus FCE mi taglia la strada, ero con i miei figli»: l’appello di una mamma

La denuncia di una lettrice dopo un episodio in via Fontana del Lupo: «Per fortuna andavo piano, poteva succedere il peggio».

PATERNÒ – Momenti di paura ieri mattina, lunedì 26 ottobre, intorno alle 8:00, tra via Fontana del Lupo e via della Libertà. Una mamma ha contattato la redazione di 95047.it per segnalare un episodio che avrebbe potuto provocare un incidente con un autobus della Ferrovia Circumetnea (FCE).

Secondo il racconto della donna, il conducente del mezzo le avrebbe tagliato la strada senza rallentare, costringendola a fermarsi.

«Ringrazio Dio che andavo piano, altrimenti poteva succedere il peggio, soprattutto per i miei figli», racconta la lettrice, aggiungendo che l'autista avrebbe risposto con un gesto offensivo dopo essere stato richiamato con il clacson.

L'appello alla prudenza

«Le strade non sono piste da corsa. Chi trasporta pendolari e famiglie ha una grande responsabilità», sottolinea la donna, chiedendo maggiori controlli e rispetto delle regole stradali.

La segnalazione, pubblicata su richiesta della lettrice, riporta una testimonianza personale non verificata in modo indipendente.

La redazione di 95047.it resta a disposizione della FCE per eventuali chiarimenti o repliche.