PATERNO': BUTTA I RIFIUTI PER STRADA, ASSESSORE PUBBLICA LE FOTO

Un tempi di social e di viralità, qualsiasi buona o cattiva azione rischia di finire sotto la lente d’ingrandimento. Anche quando pensiamo di non essere visti da nessuno.

Una cittadina ha imparato la lezione a sue spese, dopo essere stata immortalata da alcuni cittadini mentre era intenta a buttare l’immondizia per strada, lasciandola sul marciapiede "nascosta" tra due autovetture

Stamattina, l'assessore Luigi Gulisano, ha pubblicato le foto su Facebook con tanto di j’accuse ai danni dell’ignota passante

"Si è fermata a bordo della strada, con molta nonchallance, e ha buttato la spazzatura tra le due auto in sosta., scrive l'assessore su Facebook.

La protagonista è stata immortalata da alcuni video in nostro possesso. Naturalmente stiamo già provvedendo a riguardo... Ringrazio i concittadini per la collaborazione. Mi auguro che questa signora che ha comodamente buttato la sua spazzatura in mezzo alla strada si riconosca e magari un po’ si vergogni e la prossima volta evita di sporcare la nostra città.".