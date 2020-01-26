PATERNO’: BUTTANO I RIFIUTI PER STRADA, ASSESSORE PUBBLICA I VIDEO
Stamattina, l'assessore Luigi Gulisano, ha pubblicato i video su Facebook : "Ripresi con le mani nel sacco incivili che non rispettano la nostra Città"https://www.facebook.com/luigi.gulisano.33/videos...
Stamattina, l'assessore Luigi Gulisano, ha pubblicato i video su Facebook : "Ripresi con le mani nel sacco incivili che non rispettano la nostra Città"
https://www.facebook.com/luigi.gulisano.33/videos/pcb.10212977243426314/10212977231826024/?type=3&theater
https://www.facebook.com/luigi.gulisano.33/videos/pcb.10212977243426314/10212977232266035/?type=3&theater
https://www.facebook.com/luigi.gulisano.33/videos/pcb.10212977243426314/10212977232666045/?type=3&theater
Un tempi di social e di viralità, qualsiasi buona o cattiva azione rischia di finire sotto la lente d’ingrandimento. Anche quando pensiamo di non essere visti da nessuno.