A cura di Redazione Redazione
26 gennaio 2020 13:04
PATERNO’: BUTTANO I RIFIUTI PER STRADA, ASSESSORE PUBBLICA I VIDEO -
Stamattina, l'assessore Luigi Gulisano, ha pubblicato i video su Facebook : "Ripresi con le mani nel sacco incivili che non rispettano la nostra Città"

https://www.facebook.com/luigi.gulisano.33/videos/pcb.10212977243426314/10212977231826024/?type=3&theater

https://www.facebook.com/luigi.gulisano.33/videos/pcb.10212977243426314/10212977232266035/?type=3&theater

https://www.facebook.com/luigi.gulisano.33/videos/pcb.10212977243426314/10212977232666045/?type=3&theater

Un tempi di social e di viralità, qualsiasi buona o cattiva azione rischia di finire sotto la lente d’ingrandimento. Anche quando pensiamo di non essere visti da nessuno.

