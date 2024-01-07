95047

PATERNO’: CADONO CALCINACCI DAI BALCONI, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata di oggi, domenica 7 gennaio 2024, intorno alle ore 10:00, si è verificata una caduta di calcinacci in Via Madonna delle Grazie a Paternò.I calcinacci, caduti da un edificio sito al seco...

A cura di Redazione Redazione
07 gennaio 2024 17:07
PATERNO’: CADONO CALCINACCI DAI BALCONI, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO -
Cronaca
Condividi

Nella giornata di oggi, domenica 7 gennaio 2024, intorno alle ore 10:00, si è verificata una caduta di calcinacci in Via Madonna delle Grazie a Paternò.

I calcinacci, caduti da un edificio sito al secondo e primo piano, hanno raggiunto la strada

Sul posto sono intervenuti i  Vigli del Fuoco del locale distaccamento che hanno raggiunto i punti  da cui si era verificato il distacco di pezzi di intonaco e hanno provveduto all’asportazione delle parti pericolanti per mettere in sicurezza l’immobile.

Fortunatamente la caduta di calcinaccinon hanno colpito persone né danneggiato cose.

Inoltre, è intervenuto anche il tecnico del comune, che ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione.

La strada è stata delimitata e messa in sicurezza

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047