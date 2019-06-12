95047

PATERNO': CADONO CALCINACCI DAL BALCONE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Intervento di messa in sicurezza nel tardo pomeriggio di oggi, in una abitazione di via Renna, incrocio con la via Vittorio Emanuele, a due passi da Piazza Regina Margherita, dopo che dal balcone, a c...

12 giugno 2019 20:23
News
Intervento di messa in sicurezza nel tardo pomeriggio di oggi, in una abitazione di via Renna, incrocio con la via Vittorio Emanuele, a due passi da Piazza Regina Margherita, dopo che dal balcone, a causa di un camion che ha urtato il balcone cavalcavia causando la caduta di alcuni calcinacci

La strada, è stata temporaneamente chiusa al traffico

Fortunatamente non ci sono stati feriti

