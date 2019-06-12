PATERNO': CADONO CALCINACCI DAL BALCONE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Intervento di messa in sicurezza nel tardo pomeriggio di oggi, in una abitazione di via Renna, incrocio con la via Vittorio Emanuele, a due passi da Piazza Regina Margherita, dopo che dal balcone, a causa di un camion che ha urtato il balcone cavalcavia causando la caduta di alcuni calcinacci
La strada, è stata temporaneamente chiusa al traffico
Fortunatamente non ci sono stati feriti
