Paternò, cadono calcinacci dal secondo piano: Vigili del Fuoco in azione in via Fiume

Momenti di paura nella giornata di oggi, domenica 05 aprile 2026, a Paternò, dove alcuni calcinacci si sono improvvisamente staccati dal secondo piano di un edificio, precipitando sulla sede stradale.

L’episodio si è verificato in via Fiume, in una zona frequentata, proprio mentre molti cittadini si muovevano per la giornata festiva. Il distacco dei detriti ha reso necessario un immediato intervento per evitare possibili rischi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a transennare l’area, delimitandola con barriere e nastro segnaletico per impedire l’accesso e garantire la sicurezza.

I pompieri hanno poi rimosso tutti i calcinacci rimasti pericolanti, completando le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio per scongiurare ulteriori cedimenti.

Fortunatamente, al momento del distacco non transitava nessuno lungo la strada, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.

Durante le operazioni si sono registrati disagi alla circolazione, con rallentamenti temporanei nella zona interessata.

La situazione è tornata alla normalità al termine dell’intervento.