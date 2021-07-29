PATERNÒ, CADONO CALCINACCI IN VIA BELLINI INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

Si distacca l’intonaco dal secondo piano di un balcone di una palazzina ed i calcinacci cadono a terra.E’ accaduto nella giornata di oggi, 29 luglio 2021, intorno alle ore 9.30, in via Vincenzo Bellin...

E’ accaduto nella giornata di oggi, 29 luglio 2021, intorno alle ore 9.30, in via Vincenzo Bellini

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza l’area sottostante il balcone e con l’aiuto dell’autoscala proveniente da Catania hanno rimosso le parti pericolanti e messo in sicurezza la zona.

Fortunatamente la caduta di calcinacci non ha colpito persone né danneggiato cose.

Il tratto della via Bellini è stato interdetto per permettere le operazione di messa in sicurezza, e la strada chiusa al traffico.

Sul posto oltre ai pompieri anche gli agenti della Polizia Municipale che stanno gestendo il traffico che ha subito disagi.