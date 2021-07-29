95047

PATERNÒ, CADONO CALCINACCI IN VIA BELLINI INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

29 luglio 2021 10:41
Si distacca l’intonaco dal secondo piano di un balcone di una palazzina ed i calcinacci cadono a terra.

E’ accaduto nella giornata di oggi, 29 luglio 2021, intorno alle ore 9.30, in via Vincenzo Bellini

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza l’area sottostante il balcone e  con l’aiuto dell’autoscala proveniente da Catania hanno rimosso le parti pericolanti e messo in sicurezza la zona.

Fortunatamente la caduta di calcinacci non ha colpito persone né danneggiato cose.

Il tratto della via Bellini è stato interdetto per permettere le operazione di messa in sicurezza, e la strada chiusa al traffico.

Sul posto oltre ai pompieri anche gli agenti della Polizia Municipale che stanno gestendo il traffico che ha subito disagi.

