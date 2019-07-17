PATERNÒ: CADUTA CALCINACCI DA UN BALCONE, DANNEGGIA AUTO IN SOSTA
Intervento di messa in sicurezza, nella tarda mattinata di oggi, in un palazzo, di via Vittorio Emanuele, nei pressi dell'albergo Sicilia, dopo che dal balcone si sono staccati alcuni pezzi di intonaco dei quali, alcuni, caduti sopra un'autovettura in sosta.
In azione la squadra dei vigili del fuoco turno b di Paternò intervenuta con il supporto di un mezzo autoscala del comando provinciale di Catania.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per la gestione della viabilità.
L’area sottostante la palazzina è stata delimitata con delle transenne al fine di garantire la sicurezza ai pedoni.