Intervento di una squadra di vigili del fuoco del distacomando di Paternò, stamattina intorno alle 11.00, per una caduta di calcinacci dalla tettoia dell'albergo Sicilia nella centralissima via Vitto...

Intervento di una squadra di vigili del fuoco del distacomando di Paternò, stamattina intorno alle 11.00, per una caduta di calcinacci dalla tettoia dell'albergo Sicilia nella centralissima via Vittorio Emanuele.

I Vigili hanno raggiunto i punti della tettoia da cui si era verificato il distacco di pezzi di intonaco e hanno provveduto all’asportazione delle parti pericolanti per mettere in sicurezza l’immobile e, soprattutto, le persone che, transitando sul marciapiede sottostante, potevano rischiare di essere colpite da qualche frammento.

PATERNÒ: CADUTA CALCINACCI DALL' ALBERGO SICILIA - INTERVENTO DEI VVFF 1/4 Successivo »

Fortunatamente, al momento del crollo, nessun pedone e nessuna auto stavano transitando da li evitando conseguenze peggiori.