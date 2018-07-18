PATERNO': CADUTA DI CALCINACCI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO
PATERNO': CADUTA DI CALCINACCI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
18 luglio 2018 20:32
Intervento dei Vigili del fuoco, questa sera intorno alle ore 20 in via Loiacono (zona palme)
I Vigili si sono dovuti occupare della messa in sicurezza di un edificio a seguito della caduta di alcuni calcinacci.
Sul posto il personale ha provveduto a rimuovere le parti pericolanti ed a ripristinare le condizioni di sicurezza dell’area.
Presente anche la Polizia locale per gli adempimenti di competenza.
PATERNO': CADUTA DI CALCINACCI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO
PATERNO': CADUTA DI CALCINACCI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO