PATERNO': CADUTA DI CALCINACCI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

18 luglio 2018 20:32
Intervento dei Vigili del fuoco, questa sera intorno alle ore 20 in via Loiacono (zona palme)
I Vigili si sono dovuti occupare della messa in sicurezza di un edificio a seguito della caduta di alcuni calcinacci.

Sul posto il personale ha provveduto a rimuovere le parti pericolanti ed a ripristinare le condizioni di sicurezza dell’area.

Presente anche la Polizia locale per gli adempimenti di competenza.

