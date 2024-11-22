PATERNO'. CAGNOLINA TROVATA TRA VIA NICOLOSI E CIRCUMVALLAZIONE: AIUTIAMO A RITROVARNE I PROPRIETARI

Nella nostra rubrica SOS Animali riceviamo un appello urgente. È stata trovata una piccola cagnolina tra via G.B. Nicolosi e via Circumvallazione. Si tratta di un animale visibilmente smarrito e in ce...

A cura di Redazione 22 novembre 2024 15:11

