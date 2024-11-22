PATERNO'. CAGNOLINA TROVATA TRA VIA NICOLOSI E CIRCUMVALLAZIONE: AIUTIAMO A RITROVARNE I PROPRIETARI
Nella nostra rubrica SOS Animali riceviamo un appello urgente. È stata trovata una piccola cagnolina tra via G.B. Nicolosi e via Circumvallazione. Si tratta di un animale visibilmente smarrito e in cerca di aiuto.
Chiunque abbia informazioni o voglia offrire supporto è pregato di contattare il numero 349 3381620.
Facciamo appello alla sensibilità della comunità: se avete visto qualcosa o conoscete i proprietari, non esitate a chiamare.
La collaborazione di tutti è fondamentale in situazioni come questa. Anche un piccolo gesto può fare la differenza. Grazie a tutti coloro che si impegneranno per aiutare!
Insieme possiamo riportare questa dolce cagnolina tra le braccia dei suoi proprietari.