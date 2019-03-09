PATERNÒ: CALCINACCI SI STACCANO DA UN BALCONE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
09 marzo 2019 16:27
Intervento di messa in sicurezza, questo pomeriggio, in un palazzo, di via Libertà, dopo che dal balcone si erano staccati alcuni pezzi di intonaco.
In azione una squadra dei vigili del fuoco intervenuta a seguito della segnalazione degli abitanti del palazzo.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per la gestione della viabilità.
L’area sottostante la palazzina è stata delimitata con delle transenne al fine di garantire la sicurezza ai pedoni.