PATERNÒ CALCIO, È UFFICIALMENTE IN ECCELLENZA

Il Paternò è ufficialmelmente ripescato in Eccellenza.Lnd Sicilia ha comunicato la composizione dei gironi del campionato di Eccellenza, il Paternò è stato inserito nel girone BIL GIRONE COMPLETO:Ecce...

08 agosto 2017 18:12
Il Paternò è ufficialmelmente ripescato in Eccellenza.

Lnd Sicilia ha comunicato la composizione dei gironi del campionato di Eccellenza, il Paternò è stato inserito nel girone B

IL GIRONE COMPLETO:

Eccellenza B : Atletico Catania, Avola, Biancavilla, Caltagirone, Camaro, Catania San Pio X, Città di Messina, Città di Ragusa, Città di Rosolini, Città di Sant’Agata , Città di Scordia, Giarre, Paternò, Pistunina, Real Aci, Sporting Adrano.

