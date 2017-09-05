PATERNO' CALCIO ESORDIO A CALTAGIRONE
A cura di Redazione
05 settembre 2017 12:32
Esordio in trasferta per il Paternò, a Caltagiorne, giorno 10 settembre alle ore 15.30 nella prima giornata del campionato d'Eccellenza girone B.
Questa la prima giornata completa.
Caltagirone-Paternò
Camaro-Scordia
San Pio X-Adrano
Ragusa-Rosolini
Giarre-Atl. Catania
Pistunina-Biancavilla
Real Aci-Città di Messina
A breve pubblicheremo calendario completo