05 settembre 2017 12:32
PATERNO' CALCIO ESORDIO A CALTAGIRONE -
Esordio in trasferta per il Paternò, a Caltagiorne, giorno 10 settembre alle ore 15.30 nella prima giornata del campionato d'Eccellenza girone B.

Questa la prima giornata completa.

Caltagirone-Paternò
Camaro-Scordia
San Pio X-Adrano
Ragusa-Rosolini
Giarre-Atl. Catania
Pistunina-Biancavilla
Real Aci-Città di Messina

A breve pubblicheremo calendario completo

