PATERNO' CALCIO - SCARICA IL CALENDARIO COMPLETO

La Lnd Sicilia ha presentato questa mattina i calendari di Eccellenza e Promozione per la stagione 2017/2018.Si parte Domenica 10 Settembre, avvio in trasferta (a Caltagiorne)  per il Paternò.Questa l...

A cura di Redazione Redazione
05 settembre 2017 12:48
La Lnd Sicilia ha presentato questa mattina i calendari di Eccellenza e Promozione per la stagione 2017/2018.

Si parte Domenica 10 Settembre, avvio in trasferta (a Caltagiorne)  per il Paternò.

Questa la prima giornata completa.

Caltagirone-Paternò
Camaro-Scordia
San Pio X-Adrano
Ragusa-Rosolini
Giarre-Atl. Catania
Pistunina-Biancavilla
Real Aci-Città di Messina

