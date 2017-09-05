PATERNO' CALCIO - SCARICA IL CALENDARIO COMPLETO
A cura di Redazione
05 settembre 2017 12:48
La Lnd Sicilia ha presentato questa mattina i calendari di Eccellenza e Promozione per la stagione 2017/2018.
Si parte Domenica 10 Settembre, avvio in trasferta (a Caltagiorne) per il Paternò.
Questa la prima giornata completa.
Caltagirone-Paternò
Camaro-Scordia
San Pio X-Adrano
Ragusa-Rosolini
Giarre-Atl. Catania
Pistunina-Biancavilla
Real Aci-Città di Messina
SCARICA QUI IL CALENDARIO COMPLETO DEL PATERNO'