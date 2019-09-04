95047

PATERNO’ CALCIO – SCARICA IL CALENDARIO COMPLETO STAGIONE 2019-2020

La Lnd Sicilia ha presentato questa mattina i calendari di Eccellenza e Promozione per la stagione 2019/2020.Si parte Domenica 15 Settembre, avvio in trasferta per il Paternò.Questa la prima giornata...

04 settembre 2019 15:53
La Lnd Sicilia ha presentato questa mattina i calendari di Eccellenza e Promozione per la stagione 2019/2020.

Si parte Domenica 15 Settembre, avvio in trasferta per il Paternò.

Questa la prima giornata completa.

ACICATENA CALCIO 1973 – 1937 MILAZZO

ATLETICO CATANIA – GIARRE 1946

CATANIA S.PIO X A R.L. – PATERNO' CALCIO 

ENNA CALCIO S.C.S.D. – RAGUSA CALCIO

REAL SIRACUSA BELVEDERE – CITTA DI SCORDIA

SANTA CROCE – CITTA’DI ROSOLINI 1953

SPORT CLUB PALAZZOLO – CARLENTINI CALCIO

SPORTING PEDARA – CITTA DI S.AGATA

