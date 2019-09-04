PATERNO’ CALCIO – SCARICA IL CALENDARIO COMPLETO STAGIONE 2019-2020
La Lnd Sicilia ha presentato questa mattina i calendari di Eccellenza e Promozione per la stagione 2019/2020.
Si parte Domenica 15 Settembre, avvio in trasferta per il Paternò.
Questa la prima giornata completa.
ACICATENA CALCIO 1973 – 1937 MILAZZO
ATLETICO CATANIA – GIARRE 1946
CATANIA S.PIO X A R.L. – PATERNO' CALCIO
ENNA CALCIO S.C.S.D. – RAGUSA CALCIO
REAL SIRACUSA BELVEDERE – CITTA DI SCORDIA
SANTA CROCE – CITTA’DI ROSOLINI 1953
SPORT CLUB PALAZZOLO – CARLENTINI CALCIO
SPORTING PEDARA – CITTA DI S.AGATA
SCARICA QUI IL CALENDARIO COMPLETO DEL PATERNO’
Gianluca Ruffino