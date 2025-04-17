PATERNO’ CALCIO: SIRACUSA VINCE E SI AVVICINA ALLA C, PRIMO TEMPO ALLA PARI, POI IL CROLLO

Sconfitta pesante, ma per fortuna non decisiva, per il Paternò calcio, che ieri pomeriggio ha perso contro la capolista Siracusa in uno stadio De Simone con circa 4.000 spettatori. Ma la vittoria del...

Sconfitta pesante, ma per fortuna non decisiva, per il Paternò calcio, che ieri pomeriggio ha perso contro la capolista Siracusa in uno stadio De Simone con circa 4.000 spettatori. Ma la vittoria del Siracusa, nonostante il punteggio, non è stata così facile.

Basti pensare che al 6’ il Paternò era passato in vantaggio con Greco, ma l’arbitro e soprattutto il guardalinee, annullano inspiegabilmente il gol per un presunto fallo di mano. Al 13’ Maggio e Di Grazia al 16’ provano ma Tosoni nega il gol. Al 41’ un bel destro a giro di Di Grazie finisce sul palo con Tosoni battuto. Un minuto dopo, invece, il portiere blocca un tiro insidioso di Di Grazia. Nel secondo tempo la musica cambia: al 3’ Di grazia mette un pallone in mezzo, che ribatte sui piedi di Panarello e finisce in rete. Al 6’ è Alma a colpire di nuovo il palo.

Al 13’ mischia in area Paternese con una serie di batti e ribatti, ma poi Tosoni blocca il pallone. Al 15’ raddoppio del Siracusa, Assist di Candiano con Di Grazia che insacca di piatto. Al 25’ traversa del Siracusa con Maggio. Poi vari attacchi del Siracusa fino al 36’ quando Longo trova il gol con un tiro dal centro dell’area. Poi la girandola delle sostituzioni e il fischio finale.

Negli spogliatoi, a fine gara, deluso per il risultato ma non per la prestazione mister Catalano, che ha rimarcato come nel primo tempo la squadra abbia tenuto, nonostante varie assenze. Contento anche per la prestazione dei ragazzi l’AD Francesco Di Perna, che ha sottolineato come la stagione del Paternò sia stata abbastanza positiva e ribadendo che l’impegno deve proseguire fino al termine del campionato, già da domenica prossima contro il Sambiase.

SIRACUSA: Iovino; Puzone, Baldan (dal 41′ st Ba), Suhs, Acquadro, Maggio (dal 35′ st Di Paolo), Di Grazia, Candiano, Alma (dal 28′ st Longo), Limonelli (dal 1′ st Russotto), Pistolesi. A disposizione: Di Silvestro, Longo, Russotto, Convitto, Fontanelli, Ba, Bonacchi, Di Paolo, Sarao. Allenatore: Marco Turati

PATERNÒ: Tosoni: Panarello, Francia, Asero (dal 18′ st Sinatra), M. Greco, Bertella (dal 1′ st D’Alessio), Di Francesco (dal 18′ st Floridia), Puglisi (dal 28′ st C. Greco), Farinhas (dal 18′ st Retucci), Pappalardo, Guida. A disposizione: Mileto, Sinatra, Marino, Retucci, C. Greco, Merola, Floridia, D’Alessio, Miggiano. Allenatore: Gaetano Catalano.

Arbitro: Mattia Mirri di Savona; Assistenti Simone Conforti da Salerno e Paolo Roselli di Avellino;

Reti: al 4′ st Di Grazia A. (Siracusa) , al 14′ st Di Grazia A. (Siracusa) , al 35′ st Longo (Siracusa) .

Ammonizioni: Baldan, Asero, Tosoni, Bertella