PATERNÓ CALCIO TIFOSI IN PARTENZA PER LA FINALE

Un bus con 55 tifosi, organizzato dal gruppo "Irriducibili" è partito questa sera da Paternó, per sostenere la squadra locale che domani affronterà la Solbiatese a Firenze, per la finale di Coppa Italia Dilettanti.

Un appuntamento importante che assegnerà alla vincitrice l'accesso diretto alla serie D. Sono tanti i tifosi che con diversi mezzi stanno raggiungendo Firenze per essere presenti domani.

Noi di 95047 abbiamo scelto di andare con i tifosi, per raccontare un'avventura unica e molto importante per il calcio Paternese. Ora tocca alla squadra dare risposta ai tanti tifosi che con grande sacrificio non hanno voluto mancare.

Lo devono a tutti loro e alla città.