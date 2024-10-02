PATERNO’ CALCIO VITTORIA SUDATA MA MERITATA

Vince una gara difficile, il Paternò, battendo il Locri in pieno recupero e portando a casa 3 preziosi punti. Partita vinta per 2 -1 con la squadra di casa che era passata in svantaggio al 15 esimo de...

Vince una gara difficile, il Paternò, battendo il Locri in pieno recupero e portando a casa 3 preziosi punti. Partita vinta per 2 -1 con la squadra di casa che era passata in svantaggio al 15 esimo del primo tempo. Ma al 24’ il solito Angelo Guida (anche oggi uno dei migliori in campo), ha riportato il punteggio sul pari. Poi, per i locali una prestazione di grandissimo spessore tecnico e agonistico che ha fatto divertire il pubblico presente, culminata con il bellissimo gol vittoria di Retucci.

Con questi tre punti il Paternò si consolida come una matricola da temere perché quando si vince arrivano punti e morale, che serviranno tantissimo già domenica prossima nella trasferta in terra campana contro la capolista Scafatese.

Una partita che i ragazzini terribili di mister Catalano stanno preparando al meglio, per dare battaglia anche ad una squadra forte e costruita per andare in serie C.

La società da parte sua come afferma l'amministratore Francesco Di Perna è felice per i risultati finora ottenuti e soprattutto fiduciosa nei confronti di questi ragazzi proprio perché prima di ogni cosa stanno dimostrando veramente di essere attaccatissimi alla maglia del Paternò sia per i risultati in campo e sia per la grande professionalità e maturità dimostrata fuori dal campo nonostante la giovanissima età di molti.

La serie D di quest’anno, nel nostro girone, ha molte squadre costruite per la vittoria del campionato, noi invece, partiti in silenzio, cercheremo di arrivare prima possibile a guadagnarci la salvezza e soprattutto a proporre in campo gioco e tanto impegno.