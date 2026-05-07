Paternò, cambia volto via De Gasperi Sud: asfalto nuovo, pista ciclabile e lavori per 150 giorni

È stato ufficialmente siglato, in data 22 aprile 2026, il contratto d’appalto per l’avvio dei lavori di “Manutenzione straordinaria della sede stradale di via Alcide De Gasperi – Tratto Sud”, intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza urbana e della fluidità del traffico cittadino.

L’opera sarà interamente finanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, senza gravare direttamente sulle casse comunali.

L’intervento punta a risolvere le criticità strutturali presenti lungo il manto stradale, compromesso dal tempo e dall’usura, con l’obiettivo di garantire standard qualitativi più elevati e una maggiore durata dell’infrastruttura.

Nel dettaglio, il progetto prevede il rifacimento integrale del tappeto d’usura e il ripristino dei sottofondi ammalorati, oltre all’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale per incrementare la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Previsti anche interventi per l’ottimizzazione del deflusso delle acque meteoriche, fondamentali per prevenire allagamenti e preservare l’integrità della sede stradale. Il piano comprende inoltre lavori sulla viabilità pedonale, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e la realizzazione della pista ciclabile.

L’opera rappresenta un tassello importante nel programma di riqualificazione delle principali arterie cittadine. Grazie al finanziamento regionale, l’Amministrazione comunale potrà completare il restyling di uno dei tratti strategici di via Alcide De Gasperi.

“La firma di questo contratto segna il passaggio concreto dalle parole ai fatti. Via De Gasperi è un’arteria importante per i nostri collegamenti e, grazie al supporto della Regione Sicilia, restituiremo ai cittadini un tratto stradale sicuro, moderno e funzionale”, si legge nella nota diffusa dal Comune.

Il cantiere aprirà nelle prossime settimane. Per limitare i disagi alla circolazione, l’Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia Locale predisporranno percorsi alternativi e apposita segnaletica temporanea. La durata prevista dei lavori è di 150 giorni dalla consegna del cantiere.