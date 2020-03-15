PATERNÒ, CAMION (APS) VIGILI DEL FUOCO BLOCCATO DA AUTO IN VIA BELLINI

Il triste fenomeno dei "parcheggi selvaggi" non conosce neppure il Covid-19,A pagarne le conseguenze è stato chi non c'entra nulla, come ad esempio un camion dei pompieri, rimasto bloccato a causa del...

Il triste fenomeno dei "parcheggi selvaggi" non conosce neppure il Covid-19,

A pagarne le conseguenze è stato chi non c'entra nulla, come ad esempio un camion dei pompieri, rimasto bloccato a causa delle auto in sosta. E' accaduto questa mattina a Paternò.

Si vede chiaramente un camion dei vigili del fuoco che, arrivato su via Bellini, resta bloccato a causa delle auto in sosta parcheggiate in maniera del tutto arbitraria, impedendo il transito sulla strada. Una sosta forzata, quella del camion dei pompieri, risolta solo dopo qualche minuto, permettendo così al camion dei pompieri di poter raggiungere il luogo dell'intervento

Purtroppo non è la prima volta che i Vigili del fuoco si trovano ad affrontare questo problema, legato all’inciviltà.

Viene naturale chiedersi, cosa sarebbe successo se al posto di un intervento "non urgente", si fosse verificato un intervento grave, come avrebbero potuto svolgere il loro soccorso

Sul caso interviene, Carmelo Barbagallo, del sindacato Usb:

Da anni come organizzazione sindacale, denunciamo là negligenza, nel sostare senza rendersi conto i danni collaterali che potrebbe causare ai soccorritori, nella fattispecie i vigili del fuoco, che di certo non posseggono mezzi di piccole dimensioni.

Ricordiamo e ribadiamo, come un secondo, può cambiare lo scenario di un intervento.

Un appello và, alla popolazione, alle istituzioni.... anche in questo momento grigio che si sta attraversando, chiediamo maggiore collaborazione, evitate di uscire da casa, per voi, per noi!

Aiutateci ad aiutarvi!

Anche noi, siamo poco TUTELATI!