Paternò, camion bloccato tra le auto in sosta: traffico in tilt in via Rizzo

Veicoli in sosta su entrambi i lati della strada impediscono il passaggio del mezzo pesante. Code, clacson e disagi alla circolazione.

Traffico in tilt nella mattinata di ieri, venerdì 27 novembre 2026, intorno alle ore 10:40, a Paternò, lungo via Rizzo.

Un camion è rimasto bloccato a causa della presenza di numerosi veicoli parcheggiati su entrambi i lati della carreggiata, tra cui un altro camion.

Per circa 10 minuti la circolazione è rimasta bloccata, con traffico congestionato, automobilisti fermi in coda e clacson che risuonavano lungo la strada.

La situazione è tornata alla normalità soltanto grazie a una serie di difficoltose manovre effettuate dall’autista del mezzo pesante, che è riuscito a superare il restringimento e a liberare la carreggiata.

L’episodio, documentato dalle immagini giunte alla nostra redazione, solleva anche un interrogativo sulla sicurezza: cosa sarebbe accaduto se, proprio in quei minuti, fosse stato necessario il passaggio di un’ambulanza o di un mezzo dei Vigili del Fuoco?

Una criticità della viabilità cittadina che merita attenzione, non soltanto per evitare disagi agli automobilisti, ma soprattutto per garantire il libero e tempestivo transito dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.