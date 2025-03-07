PATERNO', CAMION CON GASOLIO SI RIBALTA SULLA SS192: FERITO IL CONDUCENTE
PATERNO’ – Questa mattina, 7 marzo 2025, intorno alle ore 08:30, si è verificato un incidente autonomo lungo la Strada Statale 192, a circa 200 metri prima del bivio Jannarello, nel territorio di Paternò.
Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un camion cisterna, che trasportava 20.000 litri di gasolio per auto, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato su un lato finendo nella vegetazione ai bordi della carreggiata.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente.
L'uomo, fortunatamente, non avrebbe riportato ferite gravi, ma è stato comunque trasferito all’ospedale di Paternò per ulteriori accertamenti.
Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area per scongiurare ogni rischio ambientale.
Non si registrano perdite di gasolio dal mezzo, evitando così ulteriori complicazioni.
L’incidente sta causando rallentamenti nel tratto interessato, con la circolazione veicolare regolata per consentire le operazioni di soccorso e il recupero del mezzo.