PATERNO’: CAMION PERDE IL CARICO DI ARANCE, DECINE DI CASSETTE SULLA STRADA
A cura di Redazione
04 dicembre 2020 12:34
Un camion ha perso, gran parte del carico che portava e decine di cassette piene di agrumi sono cadute al centro della carreggiata.
Un guaio più per l’autotrasportatore che per le altre vetture, il fatto è accaduto intorno alle ore 12 nella rotonda tra il Corso Italia e la Via Nazario Sauro
Non si è trattato infatti di un incidente e il traffico ha subito leggeri disagi.
La viabilità nel tratto interessato è stata interrotta per consentire il recupero della merce.
