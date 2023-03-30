PATERNÒ.CAMION PERDE IL CARICO DI BOTTIGLIE. DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE
A cura di Redazione
30 marzo 2023 16:12
Un camion ha perso, gran parte del carico che portava, decine di bottiglie sono cadute al centro della carreggiata.
Un guaio più per l’autotrasportatore che per le altre vetture, il fatto è accaduto, questo pomeriggio, di oggi giovedi’ 30 Marzo 2023 nella rotonda di via Vittorio Emanuele
Non si è trattato infatti di un incidente e il traffico non ha subito gravi disagi.
a viabilità non è stata interrotta per recuperare tutte le bottiglie rotte, con qualche minuto di attesa.