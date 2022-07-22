PATERNO: CAMION "SCIVOLA" DA AUTOARTICOLATO IN MOVIMENTO , NESSUN FERITO ED AUTO DANNEGGIATE

È un incidente che poteva avere conseguenze molto peggiori quello accaduto intorno alle ore 14 di oggi, 22 Luglio 2022 a Paternò.Per motivi ancora da chiarire un camion trasportato da un autoarticola...

È un incidente che poteva avere conseguenze molto peggiori quello accaduto intorno alle ore 14 di oggi, 22 Luglio 2022 a Paternò.

Per motivi ancora da chiarire un camion trasportato da un autoarticolato si è sganciato mentre questo stava percorrendo il Viale dei Platani.

L'evento avvenuta in un orario di punta , non ha causato fortunatamente feriti, escludendo le vetture.

Il camion si sarebbe riuscito a divincolare dai ganci che lo tenevano ben saldo.

Il mezzo si è cosi staccato finendo a terra e danneggiando sette autovetture, in una delle auto travolte c’erano una mamma e una bambina rimaste illese illese.

Sul in via precauzionale è intervenuta un ambulanza del 118 e la Polizia Municipale per ricostruire l'accaduto.

Il traffico è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni ed il rispristino della sicurezza nel tratto stradale interessato.