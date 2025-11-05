PATERNO’ – Campagna itinerante di prevenzione oncologica: visite gratuite dell’Asp di Catania in tutta la provincia, l’8 e 9 novembre tappa in Piazza Nassiria

CATANIA - Al via dal 28 ottobre la Campagna itinerante di prevenzione oncologica dell’Asp di Catania, promossa dall’Uoc Prevenzione malattie cronico-degenerative-Screening Oncologici, diretta da Renat...

CATANIA - Al via dal 28 ottobre la Campagna itinerante di prevenzione oncologica dell’Asp di Catania, promossa dall’Uoc Prevenzione malattie cronico-degenerative-Screening Oncologici, diretta da Renato Scillieri, e organizzata nell’ambito delle Giornate della Prevenzione 2025, curate dal Dipartimento di Prevenzione, guidato da Antonio Leonardi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di semplificare ulteriormente l’accesso alle attività di prevenzione e offrire ai cittadini la possibilità di effettuare gratuitamente i test di screening di primo livello direttamente nel proprio Comune di residenza.

«La prevenzione oncologica rappresenta una delle priorità della nostra politica sanitaria, perché è lo strumento più efficace per tutelare la salute e salvare vite umane - spiega il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. È un’opportunità di salute che nasce dalla partecipazione di tutti. È questo lo spirito della campagna, che mira a coinvolgere le Istituzioni e l’intera comunità. L’appello che rivolgo alle famiglie, alle associazioni, al mondo del volontariato e delle imprese è di sostenere la campagna di screening, condividendo l’obiettivo di una prevenzione sempre più diffusa, accessibile e vicina alle persone. Promuovere la campagna significa promuovere la salute: aiutateci ad aiutarvi, per vivere la prevenzione come un gesto quotidiano di cura reciproca e solidarietà».

L’attività coinvolge, inoltre, i Dipartimenti di Scienze Radiologiche, Materno-infantile e di Diagnostica di Laboratorio insieme ai Distretti sanitari, in un’azione integrata coordinata dal direttore sanitario, Giovanni Francesco Di Fede, che si inserisce nella programmazione ordinaria a supporto dei percorsi di promozione della salute e di prevenzione.

Con questa iniziativa si rafforza ulteriormente l’approccio di sanità di prossimità, portando i servizi di prevenzione direttamente nei Comuni, vicino alle persone e alle loro famiglie.

Il mezzo mobile rappresenta una nuova opportunità che si aggiunge all’attività quotidiana svolta negli ambulatori di screening e alla rete di collaborazione costruita negli anni, che presto vedrà coinvolti nuovi interlocutori e attori del territorio, per rendere la prevenzione sempre più capillare, accessibile e partecipata, valore condiviso dell’intera comunità.

Le prime tappe della campagna itinerante

Le attività prenderanno ufficialmente il via a Misterbianco, con due giornate inaugurali, martedì 28 e mercoledì 29 ottobre, in Piazza Milicia.

Le date e le sedi complete della campagna itinerante:

Misterbianco – Piazza Milicia: martedì 28 e mercoledì 29 ottobre

– Piazza Milicia: Motta Sant’Anastasia – Piazza Mercato: giovedì 30 ottobre

– Piazza Mercato: Catania – Piazza Verga: venerdì 31 ottobre

– Piazza Verga: Catania – Piazza Palestro: lunedì 3 novembre

– Piazza Palestro: Catania – Piazza Ettore Majorana: martedì 4 novembre

– Piazza Ettore Majorana: Catania – Piazza Spedini: mercoledì 5 novembre

– Piazza Spedini: Catania – Piazza Vito Mar. Nicolosi: giovedì 6 novembre

– Piazza Vito Mar. Nicolosi: Catania – Area parcheggio Viale Nitta/Viale Seneca (Municipalità 6): venerdì 7 novembre

– Area parcheggio Viale Nitta/Viale Seneca (Municipalità 6): Paternò – Piazza Nassiria: sabato 8 e domenica 9 novembre

Il mezzo mobile dell’Asp di Catania toccherà tutti i 58 Comuni della Provincia, secondo un calendario di tappe che sarà pubblicato sul sito istituzionale aspct.it, accedendo dall’home page Come fare per > Screening oncologici.

Le prestazioni offerte sul mezzo mobile

Sul mezzo mobile sarà possibile effettuare:

mammografie per la prevenzione del tumore al seno, rivolte alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni;

per la prevenzione del tumore al seno, rivolte alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni; HPV test alle donne tra 30 e 64 anni e Pap test alle donne da 25 a 29 anni, per la prevenzione del tumore del collo dell’utero;

alle donne tra 30 e 64 anni e alle donne da 25 a 29 anni, per la prevenzione del tumore del collo dell’utero; ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, destinato a uomini e donne tra 50 e 69 anni, per la prevenzione del tumore del colon-retto. Il campione potrà poi essere riconsegnato nelle farmacie del proprio Comune.

Tutti i test di screening sono gratuiti e non è necessaria la richiesta del medico di famiglia.

Modalità di prenotazione

Le prenotazioni possono essere effettuate contattando il numero verde dedicato 800 894 007, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Qualora vi fossero disponibilità residue, sarà consentito anche l’accesso anche alle utenti che non hanno prenotato telefonicamente.

Ogni tappa del mezzo mobile sarà un’occasione d’incontro, ascolto e consapevolezza per aumentare l’adesione ai programmi di screening oncologici e migliorare l’accessibilità ai servizi di prevenzione, rendendoli più vicini, capillari e integrati nel territorio.

È un modello di sanità pubblica partecipata, che punta sulla collaborazione con i Medici di medicina generale, le Farmacie, le Amministrazioni comunali, il Volontariato, le Associazioni civiche, i Lions club, la Rete Civica della Salute e il Comitato Consultivo Aziendale, per costruire una comunità consapevole, capace di riconoscere nella prevenzione un investimento collettivo in salute e qualità di vita.

