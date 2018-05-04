PATERNO': Campionato regionale Taekwon-Do ITF

Si sono svolti, a Palermo la prima gara regionale di Taekwon-do ITF che ha visto i nostri ragazzi di Paternò (facenti parte DELL'A.S.D. TAEKWON-DO ITF CATANIA del Maestro Davide Forte) gareggiare cont...

Si sono svolti, a Palermo la prima gara regionale di Taekwon-do ITF che ha visto i nostri ragazzi di Paternò (facenti parte DELL'A.S.D. TAEKWON-DO ITF CATANIA del Maestro Davide Forte) gareggiare contro il gruppo di Palermo del Maestro Mortillaro.

Questa gara è stata sia un momento d'incontro che un occasione di confronto per gli allievi paternesi che da due anni si cimentano in questa disciplina marziale di origine coreana.

La gara si è svolta in due momenti: uno dedicato all'esecuzione delle forme (ossia una sequenza di movimenti in cui sono inseriti sia tecniche di attacco che di difesa) e uno dedicato al combattimento libero.

Hanno partecipato ad entrambe le fasi della gara gli allievi Fazio Gabriele, Meli Carmelo e Pennisi Laura, i quali sono riusciti ad ottenere ottimi risultati. In particolare per le forme si sono distinti l'allieva Pennisi Laura aggiudicandosi il primo posto nella categoria femminile e l' allievo Fazio Gabriele aggiudicandosi anch'esso il primo posto nella categoria under 21 maschile, mentre l'alievo Meli Carmelo si aggiudica il secondo posto per la categoria under 13.

Nella fase del combattimento invece hanno conquistato il secondo posto gli allievi Fazio e Meli nelle rispettive categorie e il terzo posto l'allieva Pennisi nella categoria femminile.

Un esito tutto in positivo per i giovani allievi dell'A.S.D. TAEKWON-DO ITF CATANIA che si sono cimentati in questa prima gara regionale.

Al termine della gara è stato assegnato un riconoscimento anche al Maestro Davide Forte da parte dell'ente sportivo CSEN per l'ottimo lavoro svolto in questi due anni di attività.