PATERNÒ, CANE SOLITARIO SI AGGIRA IN CITTÀ SOTTO LA PIOGGIA: I CITTADINI SEGNALANO SPOSTAMENTI TRA DIVERSE VIE

29 gennaio 2025 18:24
News
Nel pomeriggio di oggi, mercoledi 29 Gennaio 2025, sono pervenute numerose segnalazioni alla rubrica Sos Animale riguardanti un cane che sembrava essersi smarrito.

L’animale, riconoscibile grazie a un collare, è stato avvistato in diverse zone di Paternò, destando l’attenzione di molti cittadini preoccupati per la sua condizione.

Secondo quanto riferito, il cane è stato notato inizialmente nei pressi di via della libertà , altre segnalazioni sono giunte nell'ultima ora di averlo visto in via Vittorio Emanauele in zona palme, l'ultima segnalazione giunta in redazione è stato segnalato in via Vesuvio. Un dettaglio curioso è che il cane, oltre a sembrare disorientato, seguiva alcune persone, probabilmente alla ricerca del suo padrone, è molto docile una lettrice ha cercato di farlo entrare nella sua attività ma è andato via

Invitiamo chiunque abbia informazioni utili sull’animale o sul suo proprietario a mettersi in contatto con la nostra rubrica o a rivolgersi alle autorità competenti. È importante che il cane possa essere recuperato e messo in sicurezza al più presto.

Se hai visto il cane o puoi aiutare a rintracciare il suo proprietario, segnalacelo al più presto.

