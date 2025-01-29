PATERNÒ, CANE SOLITARIO SI AGGIRA IN CITTÀ SOTTO LA PIOGGIA: I CITTADINI SEGNALANO SPOSTAMENTI TRA DIVERSE VIE

Nel pomeriggio di oggi, mercoledi 29 Gennaio 2025, sono pervenute numerose segnalazioni alla rubrica Sos Animale riguardanti un cane che sembrava essersi smarrito.L’animale, riconoscibile grazie a un...

Nel pomeriggio di oggi, mercoledi 29 Gennaio 2025, sono pervenute numerose segnalazioni alla rubrica Sos Animale riguardanti un cane che sembrava essersi smarrito.

L’animale, riconoscibile grazie a un collare, è stato avvistato in diverse zone di Paternò, destando l’attenzione di molti cittadini preoccupati per la sua condizione.

Secondo quanto riferito, il cane è stato notato inizialmente nei pressi di via della libertà , altre segnalazioni sono giunte nell'ultima ora di averlo visto in via Vittorio Emanauele in zona palme, l'ultima segnalazione giunta in redazione è stato segnalato in via Vesuvio. Un dettaglio curioso è che il cane, oltre a sembrare disorientato, seguiva alcune persone, probabilmente alla ricerca del suo padrone, è molto docile una lettrice ha cercato di farlo entrare nella sua attività ma è andato via

Invitiamo chiunque abbia informazioni utili sull’animale o sul suo proprietario a mettersi in contatto con la nostra rubrica o a rivolgersi alle autorità competenti. È importante che il cane possa essere recuperato e messo in sicurezza al più presto.

Se hai visto il cane o puoi aiutare a rintracciare il suo proprietario, segnalacelo al più presto.