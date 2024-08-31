PATERNÒ, CANTIERE E SENSO UNICO ALTERNATO SULLA S.P. 102/II

Sino al prossimo 30 settembre vige il senso unico alternato su un piccolo tratto (dal km 0,250 al km 0, 350) della S.p. 102/II, fuori dal centro abitato di Paternò.L’ordinanza è stata emessa dalla Cit...

Sino al prossimo 30 settembre vige il senso unico alternato su un piccolo tratto (dal km 0,250 al km 0, 350) della S.p. 102/II, fuori dal centro abitato di Paternò.

L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania su richiesta della RFI che sta eseguendo lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Bicocca-Catenanuova.

All’altezza del cantiere il traffico veicolare e pedonale è regolamentato da un semaforo. Adeguata segnaletica è collocata sul luogo ed indica la presenza del cantiere.