PATERNO': Carta dei servizi per i ragazzi disabili, l'iniziativa dell'Agesci Paternò 3

RICEVIAMO E PUBBLICHAMO

Lo scorso sabato 9 giugno, in occasione della giornata conclusiva delle attività annuali del gruppo, durante l'incontro formativo per educatori, il neuropsichiatra infantile dott. A. Presitipino ci ha consegnato "Carta delle buone prassi", un decalogo di buone pratiche molto utile per l'educazione dei ragazzi verso l'accoglienza e valorizzazione della diversità.

Ne faremo tesoro, arricchendola con la nostra lunga esperienza di gioco e condivisione con le persone diversamente abili che hanno arricchito e arricchiscono il nostro gruppo, e la condivideremo con tutta l'associazione e con le realtà educative della città.