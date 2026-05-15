Paternò, Carta d’Identità: quasi 7 mesi d’attesa, prima data utile dicembre 2026

Dal 3 agosto 2026 le carte cartacee non saranno più valide: chi provava a prenotare ieri a Paternò trovava la prima disponibilità soltanto il 29 dicembre 2026.

Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee cesseranno definitivamente di essere valide, anche se riportano una data di scadenza successiva. Da quel momento il documento non potrà più essere utilizzato né sul territorio nazionale né per l’espatrio.

Una scadenza importante che sta già spingendo molti cittadini a prenotare il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Ma a Paternò emergono già i primi problemi legati ai tempi di attesa.

La redazione di 95047.it ha effettuato una verifica sul portale ufficiale del Comune di Paternò dedicato alle prenotazioni online e chi provava a prenotare nella giornata di ieri trovava come prima data utile disponibile martedì 29 dicembre 2026.

Quasi sette mesi di attesa per poter ottenere un appuntamento agli sportelli comunali.

Il Comune di Paternò, attualmente amministrato dalla Commissione Straordinaria, ha introdotto il sistema di prenotazione obbligatoria online con l’obiettivo di ridurre code e assembramenti e migliorare l’organizzazione del servizio.

Attraverso la piattaforma online è possibile scegliere giorno e fascia oraria disponibili per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica.

👉 Prenotazioni Comune di Paternò

Nella schermata verificata dalla redazione risultavano disponibili esclusivamente slot a partire dal 29 dicembre 2026, con appuntamenti distribuiti nelle ore della mattinata.