PATERNÒ: “CASA CONIGLIO” DISTRUTTA DAI VANDALI
27 aprile 2019 18:51
I vandali tornano a colpire, è accaduto ieri sera alla struttura “Casa Coniglio” a Paternò.
La denuncia arriva dal presidente della Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee), Salvatore Signorello, che posta su Facebook il filmato
I danni subiti dall'associazione ammonterebbero, a circa 3000 euro.