95047

PATERNÒ: “CASA CONIGLIO” DISTRUTTA DAI VANDALI

I vandali tornano a colpire, è accaduto ieri sera alla struttura “Casa Coniglio” a Paternò.La denuncia arriva dal presidente della Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee), Sa...

A cura di Redazione Redazione
27 aprile 2019 18:51
PATERNÒ: “CASA CONIGLIO” DISTRUTTA DAI VANDALI -
Cronaca
Condividi

I vandali tornano a colpire, è accaduto ieri sera alla struttura “Casa Coniglio” a Paternò.

La denuncia arriva dal presidente della Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee), Salvatore Signorello, che posta su Facebook il filmato

I danni subiti dall'associazione ammonterebbero, a circa 3000 euro.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047