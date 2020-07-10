PATERNO', CASE RURALI IN FIAMME NELLA NOTTE

Un incendio, si è verificato, nella notte di mercoledì 8 Luglio nei pressi della SP139 nei pressi di San Marco.L' incendio ha provocato gravi danni in tre abitazioni di campagna che sono andate comple...

Un incendio, si è verificato, nella notte di mercoledì 8 Luglio nei pressi della SP139 nei pressi di San Marco.

L' incendio ha provocato gravi danni in tre abitazioni di campagna che sono andate completamente distrutte dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Paternò insieme ai Carabinieri della locale stazione, per spegnere l incendio ed accertare quanto accaduto. Sembrerebbe, da una prima ricostruzione, che l' incendio sia natura dolosa, anche se le indagini sono in corso da parte delle autorità.

Duro sfogo su Facebook di uno dei proprietari: Amareggiata scrivo questo post, dove stanotte qualcuno si è divertito con i sacrifici di una vita, i ricordi, e tanto altro, a togliere quello che per noi era uno spasso.... BRUCIARE LA CASA....ora che è avete fatto tutto ciò come vi sentite?

Siete delle merde.....

Negli anni scorsi, nel periodo estivo, è anche accaduto che fossero presi di mira alcune abitazioni rurali dati alle fiamme senza alcuna motivazione apparente.

La preoccupazione è che possa riprendere un attività del genere, non si sa per quali scopi e che arrechi danno alle strutture agricole, quelle piccole attività che ancora sussistono nel nostro paese, nonostante la grave crisi che ha colpito l agricoltura.