PATERNÒ CASI DI COVID IN AUMENTO, TRA QUESTI ANCHE UN BAMBINO

Non si ferma il contagio da coronavirus a Paternò, con numerosi casi segnalati e in aumento. Al momento sono 30 i casi accertati, ma si dice che quelli reali siano una decina in piu, molti dei quali,...

Non si ferma il contagio da coronavirus a Paternò, con numerosi casi segnalati e in aumento. Al momento sono 30 i casi accertati, ma si dice che quelli reali siano una decina in piu, molti dei quali, probabilmente sono in attesa di esami di conferma. Tra i casi segnalati anche quello di un bambino di appena 18 mesi, la cui situazione è al vaglio dei sanitari. Purtroppo il mancato rispetto delle misure minime di sicurezza aiuta a fare crescere i numeri. I casi in Provincia di Catania sono in aumento con l'età media dei contagiati che si è abbassata. Per questo raccomandiamo l'uso della mascherina e delle norme di sicurezza soprattutto nei luoghi affollati. Diversi i casi segnalati anche nei Comuni limitrofi, tanto da fare alzare la guardia.

Arriva la conferma pure del Sindaco Nino Naso: Comunico alla cittadinanza paternese che i casi accertati di Coronavirus a Paternò sono aumentati da 30 a 33. Raccomando ancora una volta massima prudenza nell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza come le mascherine, di lavare continuamente le mani e di limitare il contatto interpersonale gli uni con gli altri. L’emergenza non è ancora finita. Approfitto per augurare una pronta guarigione ai nostri concittadini risultati positivi al Covid-19.

https://www.facebook.com/ninonasosindaco/posts/3290142974436399