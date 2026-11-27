Paternò, cassonetti appesi ai mezzi Dusty: nuove foto e timori per la sicurezza

A distanza di tempo dalla nostra precedente segnalazione, arrivano nuove immagini e lamentele. Secondo i cittadini, la situazione sarebbe peggiorata.

Riceviamo e pubblichiamo una nuova segnalazione riguardante le modalità di trasporto dei rifiuti da parte dei mezzi impegnati nel servizio di raccolta a Paternò.

La questione era stata già affrontata dalla nostra testata nelle scorse settimane, ma, stando alle nuove testimonianze e alle immagini giunte oggi, 26 novembre, alla redazione di 95047.it, la problematica sembrerebbe persistere.

Nelle fotografie si osservano mezzi con il vano di raccolta colmo di sacchetti, cassonetti sospesi nella parte posteriore dei veicoli e ulteriori sacchi sistemati esternamente.

«La situazione sembra essere peggiorata», ci scrive un lettore, tornando a segnalare quanto già evidenziato in passato.

Secondo quanto riferito, si sarebbero verificati anche episodi di distacco dei cassonetti e di caduta dei rifiuti sulla strada, che in alcuni casi non verrebbero raccolti.

A preoccupare maggiormente i cittadini è la sicurezza delle persone, in particolare degli automobilisti e dei motociclisti che potrebbero trovarsi a transitare dietro questi mezzi.

Le immagini non consentono di accertare eventuali irregolarità o l'effettivo distacco dei contenitori, ma sollevano interrogativi sulle modalità di trasporto dei rifiuti.

A distanza dalla prima segnalazione, appare opportuno chiedere nuovamente agli organi competenti e alla società Dusty di verificare la situazione, nell'interesse della sicurezza stradale e degli stessi operatori ecologici.

L'obiettivo non è alimentare polemiche, ma richiamare l'attenzione su una problematica che continua a essere segnalata dai cittadini.

La nostra redazione resta a disposizione della società Dusty e del Comune di Paternò per eventuali chiarimenti, precisazioni o repliche.