Paternò, Castello Normanno chiuso e transennato: vietato avvicinarsi all’area

Il Castello Normanno di Paternò è stato temporaneamente chiuso al pubblico. A seguito di recenti verifiche tecniche sull’edificio, con ordinanza della Commissione Straordinaria n. 38 del 30 giugno 2026, è stata disposta la chiusura temporanea del monumento e l’inibizione dell’area limitrofa.

Una decisione drastica ma inevitabile per garantire l’incolumità pubblica: l’intera area del Castello Normanno di Paternò viene da oggi transennata e completamente interdetta al pubblico. Vige il divieto assoluto di accesso e stazionamento per i cittadini nelle aree circostanti il monumento.

Il provvedimento si è reso necessario dopo il riscontro di alcune criticità che compromettono temporaneamente la piena agibilità della struttura.

La Commissione Straordinaria, consapevole del profondo valore storico, culturale e identitario che il Castello Normanno rappresenta per la comunità paternese e per l’intero territorio, ha già avviato un lavoro in sinergia con i tecnici competenti, con la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e con l’Ufficio del Genio Civile.

L’obiettivo è programmare gli interventi di messa in sicurezza necessari, così da consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza e la futura riapertura al pubblico del sito.