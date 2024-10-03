PATERNÒ. CATETERI E SACCHI DI URINA ABBANDONATI: LO SCANDALO DAVANTI ALL'ISTITUTO AGRARIO

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro affezionato lettore, che ci ha raccontato un episodio a dir poco sconcertante, accaduto nei pressi dell'Istituto Agrario, situato in via Lucania.L...

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro affezionato lettore, che ci ha raccontato un episodio a dir poco sconcertante, accaduto nei pressi dell'Istituto Agrario, situato in via Lucania.

Le foto inviateci, scattate ieri 2 ottobre 2024, a soli 50 metri dall'ingresso dell'istituto, testimoniano una scena allarmante: diverse sacche catetere, ancora piene di urina, giacciono abbandonate sul terreno in modo del tutto casuale.

Una situazione che desta forte preoccupazione, non solo per l'aspetto igienico-sanitario, ma anche per il pericolo potenziale che questi rifiuti pericolosi rappresentano.

Secondo il nostro lettore, questi rifiuti sono stati lasciati sul posto da diversi giorni, senza che alcun ente o servizio preposto sia intervenuto per rimuoverli o perlomeno segnalare la loro presenza. Di fronte a un simile degrado, sorgono spontanee alcune domande: com'è possibile che sacche di questo tipo, destinate alla raccolta di urina, siano state abbandonate in un'area frequentata da studenti e cittadini?

E, ancor più preoccupante, come mai nessuno, fino ad ora, ha provveduto a denunciare o eliminare questa evidente minaccia per la salute pubblica?

Il nostro lettore non ha nascosto la propria indignazione per l'accaduto, esprimendo una forte preoccupazione per lo stato di abbandono e per l'apparente mancanza di controllo sulla gestione di questi rifiuti.

Si rivolge quindi alle autorità competenti, chiedendo che vengano intraprese immediate misure per ripulire l'area e accertare eventuali responsabilità.

"Vi ringrazio per il vostro prezioso lavoro e per l'attenzione che costantemente dedicate ai problemi della nostra comunità", ha concluso il lettore, auspicando che questa segnalazione possa contribuire a risolvere rapidamente la situazione.