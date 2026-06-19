🔴 Paternò, cavi scoperti vicino a un supermercato di Scala Vecchia: cittadini preoccupati

La segnalazione arriva da un cittadino. I fili sono visibili all’esterno di un palo lungo il marciapiede.

PATERNÒ – Una segnalazione arriva dalla zona di Scala Vecchia, nei pressi di un supermercato, dove alcuni cittadini hanno notato la presenza di cavi scoperti all’interno di un palo situato lungo il marciapiede.

Nelle foto inviate alla redazione si vede una scatola elettrica aperta, con alcuni fili visibili all’esterno. Una situazione che ha destato preoccupazione tra residenti e passanti che frequentano quotidianamente la zona.

Non è chiaro se l’impianto sia attivo o meno, ma i cittadini chiedono comunque un controllo da parte degli enti competenti per verificare eventuali rischi e mettere in sicurezza l’area.

La speranza è che la segnalazione possa portare a un rapido intervento, evitando possibili pericoli per chi transita lungo il marciapiede.