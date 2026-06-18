🔴 Paternò, incidente alla rotonda tra via Convento e Corso Italia: due auto coinvolte
Due autovetture si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni non si registrano feriti gravi.
PATERNÒ – Incidente stradale intorno alle ore 13 di oggi alla rotonda tra via Convento e Corso Italia, dove due autovetture si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.
Dalle immagini giunte in redazione si notano i veicoli fermi sulla carreggiata dopo l'impatto, mentre alcuni passanti e automobilisti si sono fermati per osservare quanto accaduto.
Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, non si registrerebbero feriti gravi. Al momento della stesura dell'articolo non risultano presenti mezzi di soccorso e la situazione sembrerebbe sotto controllo.
L'incidente ha comunque causato rallentamenti alla circolazione in uno degli incroci più trafficati della città, con disagi per gli automobilisti in transito tra via Convento e Corso Italia.
Restano da chiarire le cause dello scontro. Seguiranno eventuali aggiornamenti qualora emergessero ulteriori dettagli.