🔴 ULTIM'ORA . Grave incidente sulla Catania-Siracusa: scontro tra auto e furgone, un ferito grave.

Scontro tra un'auto e un furgone questa mattina lungo l'autostrada Siracusa-Catania. Uno dei mezzi si è ribaltato sulla carreggiata

Grave incidente stradale questa mattina lungo l'autostrada Catania-Siracusa, nei pressi dello svincolo di Priolo Gargallo.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti un'autovettura e un furgone. L'impatto è stato particolarmente violento: uno dei due mezzi si è ribaltato sulla corsia di sorpasso, mentre l'altro è finito contro il guardrail sul lato destro della carreggiata.

Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, che hanno avviato le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area.

Secondo le prime informazioni, almeno una persona sarebbe rimasta gravemente ferita. Il ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e successivamente trasferito in ospedale a bordo di un'ambulanza per ricevere le cure necessarie.

L’incidente ha immediatamente provocato pesanti rallentamenti e lunghe code lungo l’autostrada, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito verso il capoluogo aretuseo. La circolazione è risultata fortemente rallentata anche in direzione Catania a causa dei curiosi che hanno rallentato per osservare la scena dell'incidente.

La dinamica dello scontro è attualmente al vaglio della Polizia Stradale, che sta effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.

Seguiranno eventuali aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte.