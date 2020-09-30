PATERNO’: C'È IL GIRO D'ITALIA, SALTA IL MERCATO, SCUOLE CHIUSE E LIMITAZIONI AL TRAFFICO

In occasione del passaggio, giorno in cui il comune di Paternò sarà interessato dal passaggio del Giro d'Italia, l'amministrazione, con ordinanza n. 88 del 30/09/2020, ha disposto la chiusura di tutte...

In occasione del passaggio, giorno in cui il comune di Paternò sarà interessato dal passaggio del Giro d'Italia, l'amministrazione, con ordinanza n. 88 del 30/09/2020, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, situati sul territorio comunale di Paternò, per tutta la giornata del 5 Ottobre 2020

Sospeso pure pure il mercato trisettimanale

MODIFICHE VIABILITÀ'

Per la data del 05.10.2020, nella fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e le ore 15,30 e, comunque, per tutta la durata del passaggio del corteo ciclistico sopra citato, è vietata la sosta veicolare ambo i lati, con la sanzione accessoria della coatta rimozione, mentre è sospesa la circolazione stradale dalle ore 09,30 e comunque per tutta la durata del passaggio del corteo ciclistico suddetto e fino alla definitiva conclusione dello stesso, nei seguenti tratti stradali urbani del centro abitato, quali:

Via Della Comunità Europea, quale prolungamento della S.S. 121 Paternò - Schettino

Via N. Sauro, da viaDella Comunità Europea a Piazza Umberto

Piazza Umberto

Piazza Santa Barbara

Via Monastero

Piazza Indipendenza

Piazza R. Margherita

via Vittorio Emanuele, da Piazza Indipendenza a rotatoria di Corso Sicilia e via Stazione

via Stazione Circumetnea

Tratto stradale costituente prolungamento della via Della Libertà, che si diparte dall’area di intersezione con la via Stazione Circumetnea e la via Della Libertà fino alla delimitazione del centro abitato del Comune di Paternò, oltre la quale delimitazione detto tratto prosegue fino all’innesto con l’area di intersezione tra la S.P. 57 e la S.P. 56/II.

L'ORARIO DEI PASSAGGI

La partenza della terza tappa del Giro d'Italia, giorno 05 ottobre 2020 prevista alle 12,25 da Enna 150 chilometri di percorso con arrivo sull'Etna (Piano Provenzana 1.775) , sarà il primo arrivo in quota del Giro d’Italia. Una salita inedita, già scalata in parte nel 2011, attaccata da nord (Linguaglossa) per giungere a Piano Provenzana.

Ecco il dettaglio del cronoprogramma, con passaggi e orari nei diversi comuni del territorio previsti a seconda della velocità, che tiene conto di una ipotetica, realistica velocità media, compresa tra 35 e 39 km/h.

I ciclisti in gara arriveranno nel territorio di Adrano, con il passaggio presso la centrale solare "Eurelios" tra le 13.48 e le 13.56, si prosegue sulla "vecchia" ss121 con passaggio a Paternò su via Vittorio Emanuele previsto tra le 14.09 e le 14.19.

Il gruppo si dirigerà poi verso Belpasso (14.29- 14.43), Nicolosi (14.38- 14.53).

L'arrivo sull'Etna a Piano Provenzana, a seconda della velocità di gara, è in programma tra le 16.15 e le 16.44