PATERNO': CEDE L’ASFALTO IN PIAZZA CARLO ALBERTO E SI APRE UNA BUCA NEL MANTO STRADALE
A cura di Redazione
04 agosto 2020 14:43
Una piccola voragine si è aperta stamattina nell’asfalto in Piazza Carlo Alberto.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La zona è stata transennata.
Alcuni residenti, appena vista la piccola voragine, hanno posizionato una cassetta della frutta al suo interno per segnalare il pericolo; l’area è poi stata transennata.
Fortunatamente non si segnalano danni alle persone e cose.
