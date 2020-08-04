PATERNO': CEDE L’ASFALTO IN PIAZZA CARLO ALBERTO E SI APRE UNA BUCA NEL MANTO STRADALE

Una piccola voragine si è aperta stamattina nell’asfalto in Piazza Carlo Alberto.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La zona è stata transennata.Alcuni residenti, appena vista...

A cura di Redazione 04 agosto 2020 14:43

