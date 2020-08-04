95047

PATERNO': CEDE L’ASFALTO IN PIAZZA CARLO ALBERTO E SI APRE UNA BUCA NEL MANTO STRADALE

A cura di Redazione Redazione
04 agosto 2020 14:43
Una piccola voragine si è aperta stamattina nell’asfalto in Piazza Carlo Alberto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La zona è stata transennata.

Alcuni residenti, appena vista la piccola voragine, hanno posizionato una cassetta della frutta al suo interno per segnalare il pericolo; l’area è poi stata transennata.

Fortunatamente non si segnalano danni alle persone e cose.

